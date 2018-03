Ze overleefde de Holocaust. 76 jaar later werd ze toch vermoord uit haat

In Parijs zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van de moord op de 85-jarige Mireille Knoll afgelopen vrijdag. De Holocaust-overlevende werd vermoedelijk om het leven gebracht omwille van haar geloof.

Het appartement van Knoll werd na de moord in brand gestoken Foto: EPA-EFE

De 85-jarige Mireille Knoll werd vrijdag dood teruggevonden in haar appartement in Parijs. Haar lichaam vertoonde meerdere messteken, haar flat was in brand gestoken. Vandaag werden twee verdachten van de moord opgepakt, waaronder een buurman die ze vaak opving. Na ondervraging werd het duo voor een rechter gebracht. De aanklacht: “moord met voorbedachte rade op basis van de echte of vermoedelijke religie van het slachtoffer, diefstal met geweld en eigendomsschade”.

Knoll had als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitse razzia’s op joden in Parijs overleefd: zo werden in 1942 duizenden joden naar de wielerpiste ‘Velodrome d’Hiver’ gebracht en op transport naar de vernietigingskampen gezet.

Foto: REUTERS

Frans antisemitisme

De moord op Knoll vond ook dag op dag een jaar na de moord op de 65-jarige Sarah Halimi-Attal plaats, nog zo’n misdaad met vermoedelijk antisemitische motieven. De hoofdrabbi van Frankrijk beschrijft de moord als “horror”, en roept op tot een mars ter haar nagedachtenis.

De joodse gemeenschap in Frankrijk (met 400.000 joden de grootste in West-Europa) klaagt al jarenlang over een stijging in het aantal antisemitische haatmisdrijven. In 2015 vernielden vandalen bijvoorbeeld 250 grafstenen op een joodse begraafplaats. De Franse president Emmanuel Macron liet naar aanleiding van de moord alvast weten “vastberaden te zijn om alle antisemitisme in Frankrijk uit te roeien.”