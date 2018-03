Waasland-Beveren stapt naar BAS tegen boete van 25.000 euro

Waasland-Beveren verzet zich tegen de boete van 25.000 euro die de Pro League aan de club oplegde voor incidenten met supporters tijdens de Wase derby in Lokeren op 16 december 2017. De Waaslanders stapten naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), zo bevestigde clubwoordvoerder Martijn De Jonghe dinsdag aan Belga.

Scheidsrechter Bram Van Driessche, die bekogeld werd met bekertjes en aanstekers, legde de ‘Wasico’ een tiental minuten stil. Na de pauze gooiden supporters van Waasland-Beveren opnieuw bier en aanstekers. Dit keer was Lokeren-middenvelder Julian Michel het doelwit. Van Driessche vond het welletjes en staakte de partij tijdelijk.

Behalve een boete van 2.500 euro van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), kreeg de club ook een boete van 25.000 euro van de Pro League. Tegen de laatste sanctie gaat Waasland-Beveren in beroep bij het BAS.

“Ook Anderlecht kreeg op diezelfde dag een boete van 25.000 euro (voor vuurpijlen in Sint-Truiden, nvdr.). Dat was voor veel ernstigere feiten. In ons dossier werden maar vijf of zes bekertjes op het veld gegooid. De boete van 25.000 euro is niet proportioneel”, verklaart Martijn De Jonghe van Waasland-Beveren. “Bovendien heeft de scheidsrechter de correcte procedure voor het tijdelijk stilleggen van een wedstrijd niet helemaal gevolgd. Zo riep hij de kapiteins van beide ploegen niet samen.”

Het BAS buigt zich op maandag 16 april (16u00) over de kwestie. Op 16 maart werd de arbitrageovereenkomst tussen Waasland-Beveren en de Pro League opgestuurd naar het BAS.