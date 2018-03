Kajakker waagt zich aan waterval van ruim 20 meter

‘Goed zot’ wordt hij genoemd, maar daar trekt de Australische Lachie Carracher (39) zich niks van aan. De moedige kajakker trok vrijdag naar de Dangar Falls in Nieuw-Zuid-Wales om er iets te doen wat niemand hem ooit heeft voorgedaan: van de waterval kajakken.

Maar liefst acht maanden heeft Lachie zich op de stunt voorbereid. “Het is een kwestie van het weer goed in de gaten te houden”, zegt hij. “Regen is als de dood, dus wachtte ik het goeie tijdstip af. Verder ben ik al veertien jaar een kajakker dus mijn eerdere ervaringen hielpen me om me recht te houden op het einde van de val. Ik heb alle doemscenario’s in mijn hoofd overlopen, maar eenmaal ik klaar was om te ‘springen’, was ik kalm en gefocust.”

Nadat Lachie gesprongen had, was het even bang afwachten want hij bleef maar liefst 17 seconden onder water. Zijn reddingsteam die op hem aan het wachten was, snelde er meteen naartoe, maar niet veel later bleek dat alles oke was met de man. “Toch zou ik niemand aanraden om het te doen. Het is erg gevaarlijk. En ook al ziet het er misschien cool uit, het is niet de moeite waard om je rug te breken.”

De Dangar Falls is een toeristische trekpleister waar op meerdere plaatsen aangeduid staat dat springen er verboden is. In 2012 overleed er zelfs een Duits toeristisch meisje nadat ze van de watervallen was gesprongen.