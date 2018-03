Kristin zag dief wegscheuren met haar auto én hondje: nu is het dier teruggevonden... in Amsterdam

Maria is teruggevonden in Amsterdam. Foto: rr

Deurne - Maria, het 7-jarige hondje dat sinds vorige week vrijdag vermist was na een autodiefstal in Deurne, is terecht. Met de hulp van een organisatie die via Facebook honden helpt zoeken, werd de Portugese podengo teruggevonden… in Amsterdam.

Kristin Gemoets, het baasje van Maria, werd vorige week vrijdag het slachtoffer van een autodiefstal. Terwijl ze een briefje in de brievenbus van een apotheker op de Boekenberglei in Deurne ging steken, ging een jongeman er met haar auto vandoor. Die werd enkele dagen later teruggevonden, maar Maria, die op het moment van de diefstal in de auto zat, bleef spoorloos. Tot vandaag.

“Vannacht (van maandag op dinsdag, red.) kreeg ik plots telefoon van iemand bij de vzw Lost Dogzzz, de Facebook-pagina waar Maria geseind stond”, vertelt Kristin. “Ze stuurden mij een foto door van een hondje dat gevonden was in Amsterdam. Achteraf kreeg ik de chipnummer door, en het is honderd procent zeker mijn Maria. Ik kan het niet geloven!”

Sociale media

Straks vertrekt Kristin met iemand van Lost Dogzzz naar Amsterdam om Maria op te halen. “Het is een fantastische organisatie”, vindt ze. “Ik was van plan de trein te nemen naar Amsterdam, maar ze komen mij met een auto ophalen. De politie heeft ook goed werk verricht, maar zonder hen en de andere sociale mediakanalen had ik Maria zo snel niet terug gehad. Ik raad iedereen met een gestolen huisdier aan om met hen samen te werken.”

Het toeval wil dat Kristin telefoon kreeg van een andere vrouw die hetzelfde meemaakte. “Ook haar Volkswagen werd gestolen, met de hond erin, en achteraf teruggevonden in Amsterdam. Misschien zit er dus wel meer achter dan enkel ongelukkig toeval.”