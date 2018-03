Dader fatale gijzeling Frankrijk had verhoord moeten worden door de inlichtingendiensten

Radouane Lakdim, de dader van de jihadistische aanval van vrijdag in het zuiden van Frankrijk waarbij vier doden vielen, had verhoord moeten worden door de Algemene directie binnenlandse veiligheid. Dat heeft een bron binnen de politie gemeld. Hij was opgeroepen voor een “evaluatieonderhoud”, aldus de bron.

De brief werd eerder deze maand naar Lakdim verstuurd en de man moest verder contact opnemen met de autoriteiten om een afspraak te maken.

Lakdim heeft zijn terreurdaad dus uitgevoerd terwijl hij nog gevolgd werd door de autoriteiten, wat de beschuldigingen tegen de overheid dat ze te laks is, nog kan spijzen. Rechts en extreemrechts suggereerden dat eerder al.

Opgenomen in signalisatiesysteem

Lakdim was opgenomen in het signalisatiesysteem voor de preventie van de radicalisering met een terroristisch karakter (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, FSPRT) vanwege zijn “vermoedelijke banden met de lokale salafistische beweging”, aldus de procureur van Parijs en hoofd van het antiterreurparket François Molins.

“Zijn observatie, die nog steeds aan de gang was in maart 2018, heeft geen bewijzen opgeleverd dat hij zich aan het voorbereiden was op een terreurdaad of zou willen vertrekken naar de Iraaks-Syrische regio.” Molins benadrukt nog dat “het nulrisico niet bestaat” en wijst op de “moeilijkheden bij het opvolgen van geradicaliseerde individuen”.

Aanslag

De 25-jarige Lakdim bracht vrijdag bij verscheidene aanvallen in de streek van Carcassonne in totaal vier mensen om het leven. Na een gijzeling in een supermarkt werd hij door speciale eenheden van de gendarmerie doodgeschoten. De dader noemde zich een “soldaat” van de terreurmilitie IS (Islamitische Staat). IS eiste de aanvallen naderhand op.