Citytrippen voor weinig geld en mét wifi

Flixbus, bekend van zijn groene bussen richting Parijs en Amsterdam, stort zich op de binnenlandse markt. De prijzen zijn heel concurrentieel, de frequenties wat minder.

Vanaf eind april reis je met Flixbus voor 4,99 euro van Leuven naar Gent. Voor hetzelfde traject met de trein betaal je 12,70 euro. Een enkeltje Antwerpen-Brugge kost je met Flixbus 4,99 euro: slechts een derde van de prijs voor een treinticket tussen die beide steden. In totaal zal het Duitse busbedrijf, voorlopig bekend van zijn internationale ritten, twintig verschillende trajecten bieden tussen tien Belgische steden: van Hasselt, over Luik en Verviers, tot Oostende.

Flixbus is daarmee het eerste privébedrijf dat in België op structurele basis busritten zal gaan aanbieden. Gezien de lengte van de afstanden breekt het eerder in de markt van de NMBS in dan in die van De Lijn. Bovendien: Flixbussen hebben wél wifi en stopcontacten aan elke zetel.

‘Geen concurrentie, maar aanvulling’

Alleen de lage frequentie die het bedrijf - voorlopig - zal aanbieden, maakt het moeilijk om van een zware concurrent te spreken. Tussen de meeste steden mikt het bedrijf in eerste instantie op slechts enkele (twee tot drie) verbindingen per dag. Tussen Brussel en Antwerpen zou het aanbod op korte termijn wel moeten toenemen tot tien ritten per dag. ‘En als de vraag volgt, kunnen dat er nog meer worden’, klinkt het.

Naar eigen zeggen heeft het bedrijf niet tot doel om het openbaar vervoer te beconcurreren: ‘dan hadden we het wel anders aangepakt, met nog hogere frequenties’. ‘We zien onszelf eerder als een aanvulling, bijvoorbeeld op stakingsdagen.’