Duizenden manifestanten eisen duidelijkheid over brandoorzaak Siberisch winkelcentrum

Twee dagen na de vreselijke brand in een Siberisch winkelcentrum die aan meer dan zestig mensen het leven kostte, zijn duizenden mensen in Kemerovo de straat op getrokken. Ze eisen duidelijkheid over de oorzaak van de brand, zo meldt onder meer het Russische agentschap Interfax dinsdag. De oproerpolitie is massaal aanwezig om de orde te handhaven.