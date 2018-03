Tijd is geld. En Play-off 1 is ‘money time’. Daarom vuren we elke dag een helft lang vragen af op hoofdrolspelers van Play-off 1, terwijl de tijd op de achtergrond onverbiddelijk wegtikt. Vandaag: Cristian Benavente van Charleroi.

1 Wie wordt kampioen?

“Ik hoop Charleroi. Club Brugge is favoriet, maar het verschil is zes punten. Dat is niets. Maar als je ziet welke clubs bij de eerste zes zijn geraakt, worden het de zwaarste play ...