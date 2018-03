Jonge vrouw (22) in cel voor poging tot gifmoord op haar 7 maanden oud zoontje

Knokke-Heist - Een jonge moeder uit Knokke-Heist zit in de cel op verdenking van poging gifmoord op haar zeven maanden oude zoontje. De dokters vonden een antipsychoticum in het bloed van het baby’tje. Volgens de speurders werd dat toegediend door zijn moeder. Die ontkent echter staalhard.

Op dinsdag 12 maart kwam mama E.D. in paniek op de spoedafdeling van het ziekenhuis in Knokke toe. Zij was die dag gaan werken en haar zoontje was thuis gebleven bij haar ouders. Ze vond dat het jongetje al even vreemd deed en besloot om ermee naar het ziekenhuis te gaan. Maar in de auto onderweg ging het van kwaad naar erger. Het jongetje kreeg een aanval en bewoog zelfs niet meer.

In het ziekenhuis dacht men aanvankelijk aan het ‘shaken baby’-syndroom, maar de tests sloten dat uit. En dus moest het kindje verder onderzocht worden in het UZ in Gent. De bloedresultaten van de zeven maanden oude O. deden de alarmbellen afgaan bij de artsen van het UZ in Gent. Er werd namelijk “haldol”, een antipsychoticum dat vaak in gevangenissen of rusthuizen gebruikt wordt om mensen te kalmeren, in het bloed van de baby gevonden.

“Verontrustende situatie”

Het ziekenhuis verwittigde de politie en sprak over een “verontrustende situatie”. Kwaad opzet werd namelijk niet uitgesloten. De politie pakte beide ouders van het jongetje - die in januari uit elkaar gingen - op. De vader mocht na twintig uur opnieuw beschikken. De mama werd aangehouden. Het jongetje was namelijk bij haar op het moment van de vergiftiging. Maar er was meer: de jonge vrouw werkt namelijk als verzorgster in een rusthuis. Daar had ze dan ook de mogelijkheid om relatief gemakkelijk aan het product te geraken.

De verdediging merkt echter op dat het slachtoffertje aan een immuniteitsstoornis lijdt. Volgens meester Joris Van Maele moet onderzocht worden of die medicatie de boosdoener kan zijn. Ten slotte kon volgens de advocaat van de verdachte ook nog niet bepaald worden wanneer de baby de dosis haldol heeft binnengekregen.

De jonge mama verscheen dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om haar aanhouding een maand te verlengen. De jonge vrouw ontkent nochtans staalhard dat ze haar kind probeerde te vergiftigen. “Zij zou haar kind nooit iets willen aandoen”, zegt haar advocaat Joris Van Maele. “Ze is dan ook bereid om volop aan het onderzoek mee te werken.”

Ondertussen is de baby weer helemaal de oude. Het ziet er naar uit dat het jongetje geen gevolgen zal ondervinden van de vergiftiging. Hij verblijft momenteel wel nog in het ziekenhuis van Waregem.