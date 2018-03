De wereld op zijn kop: Belgen naar Nederland om goedkoper te tanken

Een vreemd zicht in Kapellebrug, vlak over de Nederlandse grens in Zeeuws-Vlaanderen: door de opgelopen dieselprijs in ons land trekken plots heel wat Belgen de grens over om goedkoop te tanken. “Het tij mocht ook wel eens keren.”

Silvana Magnus ziet de afgelopen dagen steeds meer Belgische klanten bij haar tankstation in Kapellebrug. Een bijzonder fenomeen, omdat de pomphouders in het Nederlands deel van de grensstreek al jaren stevige concurrentie ondervinden van Belgische tankstations door de beduidend lagere benzineprijs in ons land. Door de gestegen dieselprijzen liggen de zaken inmiddels anders: bij Silvana betaal je 1,19 euro voor een liter diesel, waar je op een steenworp afstand over de grens minstens zes cent meer betaald.

Tanken en boodschappen doen

“Het tij mocht ook wel eens keren”, aldus Silvana tegen het Algemeen Dagblad. De toegenomen stroom Belgen heeft ook te maken met de lagere prijzen in supermarkten, meent ze. “Het is echt sinds een paar weken een stuk drukker geworden. Ik denk dat het vooral pas is gaan lopen nadat in België in het nieuws is geweest dat ook de supermarkten in Nederland zoveel goedkoper zijn. Belgen combineren het nu. Ze gaan hier boodschappen doen en ze gooien gelijk de tank vol.”

Ook Maarten de Pooter, die veertien tankstations heeft -waarvan een groot deel in Zeeuws-Vlaanderen-, herkent de trend van Belgen om zowel te komen tanken als boodschappen te doen. Hij volgt het nieuws over de brandstof bovendien op de voet. “De adviesprijzen in België zijn nu voor benzine en diesel nagenoeg gelijk. 1,42 euro. Het verschil is wat tienden van een cent. Bij de pompen liggen de prijzen lager dan de adviesprijs maar vaak al hoger dan in Nederland. Voor ons is het mooi meegenomen. Het verschil met Nederland is nu nog klein. Wat we nu zien is dat de Belgen die een dagje komen winkelen in Terneuzen ook meteen tanken.’’

“De regering gooit de prijzen maar omhoog”

Marc Vercruyssen uit het Oost-Vlaamse Stekene is één van de Belgen die naar onze noorderburen trekt om te tanken. Hij gooit zijn camper nog even vol voordat hij naar Maastricht rijdt. “In België rijden nog heel veel mensen op diesel. De regering wil daar vanaf, hè? Daarom gooien ze de prijzen maar omhoog”, zegt Vercruyssen.

Ook een andere Belg staat aan de pomp bij Silvana. Voor hem zijn de gestegen prijzen geen probleem, vanuit het grensdorp De Klinge (Oost-Vlaanderen) is hij immers zo in Nederland. “Ik tank nu 50 liter, ik reed op reserve. Die 100 euro wegenbelasting per jaar die ik meer betaal, och, die heb ik er zo rap uit”, klinkt het.