Geen zin in de Rode Duivels? Geen nood, deze topaffiches staan vanavond ook op het programma

De Rode Duivels spelen vanavond hun eerste en enige oefenwedstrijd in maart, met als tegenstander Saoedi-Arabië. Een leerrijke wedstrijd tegen een onbekende tegenstander, maar niet iedereen loopt echt warm voor die wedstrijd. Hebt u zin in een avondje voetbal, maar niet voor een avondje Rode Duivels - Saoedi-Arabië? Geen nood, er staan nog heel wat andere kleppers op het programma!

Foto: AFP

Het is niet meteen een logisch tijdstip voor een voetbalmatch, maar omtrapt WK-gastland. De Russen zitten in aanloop naar het WK met heel wat vragen, het kon sinds oktober nog maar een oefenmatch winnen (4-2 tegen Zuid-Korea). Daarna volgden gelijke spelen tegen Iran (1-1) en Spanje (3-3) en nederlagen tegen Argentinië (0-1) en onlangs nog tegen Brazilië (0-3). Nog heel wat werk voor gastland Rusland dus, als het niet met de billen bloot wil gaan in juni...

Voor de scouts: ook de drie tegenstanders van de Rode Duivels spelen vanavond een oefenwedstrijd. Om 19u staat Zwitserland -op het programma. Panama, op 18 juni devan de Rode Duivels, speelde vorige week nog een verdienstelijke partij tegen Denemarken. De stugge Panamezen gingen nipt onderuit met 1-0. Eerder hield Panama ook al Wales op een 1-1 gelijkspel. Ookspeelt vanavond, zij nemen het op tegen Costa Rica om 20u.

Foto: AFP

De wedstrijd waar iedereen echter naar uitkijkt, is(21u). De Engelsen hebben iets recht te zetten na de flauwe pot tegen Nederland (0-1 winst), en zullen het ook vanavond niet cadeau krijgen. Italië wil zich natuurlijk tonen, nadat het zich niet wist te plaatsen voor het WK voetbal. Engeland heeft wel de statistieken mee: het verloor al zeven wedstrijden op een rij niet meer en kreeg geen goal binnen in de laatste vijf wedstrijden. Als daar ook nog eens sprankelend voetbal bij komt, is iedereen tevreden...

Alsaftrappen om 20u45, zullen velen nostalgisch terugdenken aan het WK 2014. Nostalgisch, tenzij je een fan bent van Brazilië natuurlijk. De Brazilianen, de gastheren van het WK 2014, kregen op 8 juli 2014 een pandoering van jewelste van Duitsland: in Belo Horizonte werd het 1-7. Tranen bij de thuisaanhang en ongeloof bij de neutrale voetbalfan, tot op vandaag leveren de beelden van die wedstrijd kippenvel op:

Tot slot is er ook nog Spanje-Argentinië, voor de nachtraven. Die wedstrijd wordt namelijk pas afgetrapt om 21u30 in het Wanda Metropolitano-stadion van Atlético Madrid. Slecht nieuws: Lionel Messi zal zijn kunstjes niet kunnen tonen. De Vlo haakt namelijk geblesseerd af voor de partij, hij sukkelt met een lichte hamstringblessure.