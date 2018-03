Acht op de tien ondernemers: mobiliteit is belangrijkste hinderpaal in steden

Brussel - Mobiliteit is voor 83 procent van de Vlaamse ondernemers de belangrijkste hinderpaal om te ondernemen in de steden. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemersorganisatie Voka bij ruim 700 leden. De prijs van het vastgoed en het gebrek aan ruimte zijn andere belangrijke aandachtspunten.

Vier op de tien ondernemers houden in hun bedrijfsstrategie vandaag rekening met de groei van de centrumsteden. “Een belangrijk signaal voor onze overheden”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De verstedelijking zet zich verder, we zullen hierop antwoorden moeten formuleren.”

De stad heeft volgens de ondervraagde ondernemers dan ook een positief effect op het aanwerven van nieuwe medewerkers. Het imago van de stad heeft volgens 65 procent van de ondernemers bovendien een directe invloed op de onderneming. En ook de centrale ligging en nabijheid van andere stakeholders worden gezien als belangrijke troeven.

“We zien dat de politieke macht steeds meer verschuift naar de steden”, zegt de Amerikaanse professor Bruce Katz tijdens het Vokacongres. “Door democratische, economische en sociale veranderingen wordt het belang van metropolen steeds groter. Netwerken van publieke, private en burgerbewegingen en -organisaties winnen aan belang. (...) In die zin vormen onze steden een belangrijke barrière tegen opkomend populisme.”

“De vraag is niet of Vlaanderen aan het verstedelijken is, de vraag is hoe we ermee zullen omgaan”, zegt Maertens. “Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zullen ondernemingen die niet gevestigd zijn in stedelijke omgevingen, het steeds moeilijker krijgen om geschikt talent te vinden. Aangepaste strategieën zullen nodig zijn.”

Om het mobiliteitsprobleem, dat er in de komende jaren niet beter op zal worden, te verhelpen, zijn er volgens Voka eindeloos veel mogelijkheden: slimme verkeersgeleiding, inzetten op gebruik van data, deelsystemen voor wagens, ... “Ondernemerschap in de stad van morgen zal antwoorden bieden op veel van de uitdagingen waar we voor staan. Aan de overheden om een kader te scheppen waarin dit kan”, aldus Maertens.