Drie maanden oude zieke baby ontvoerd door vader

De politie en Child Focus lanceren een opsporingsbericht voor een drie maanden oude baby die wellicht door zijn vader is meegenomen.

De kleine Mirhad Yildirim moest maandagavond door de vader worden teruggebracht bij de mama van het kind in het Waalse Montigny-le-Tilleul. Dat gebeurde niet. Sindsdien zijn baby en vader vermist.

De man rijdt in een witte bestelwagen Nissan en werd nog gezien op dinsdag 27 maart om 10u32 op de autosnelweg E17 in Rekkem richting Frankrijk.

Mirhad Yildirim was gekleed in een donkereblauw jeansbroekje, een beige pull met rode puntjes op de mouwen en zat in een beige “Maxi-Cosi”-kinderstoel. Mirhad heeft medische zorgen nodig.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.