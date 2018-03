Marokko gooit het over andere boeg in race om WK 2026: “erg laag moordratio” en “weinig wapens in omloop”

Marokko heeft in zijn bidbook een opvallende reden aangehaald waarom het de organisatie van het WK voetbal in 2026 zou moeten krijgen. “Een buitengewoon laag moordratio” en “weinig wapens in de omloop”, dat zijn enkele sterke punten van het land dat volgens zichzelf één van de veiligste ter wereld is. De Marokkanen prikken zo naar de concurrent VS, waar het ondanks recente aanslagen nog steeds erg makkelijk is om aan wapens te raken.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft maandag de officiële bidbooks, de uitgeschreven projectvoorstellen, van kandidaat-organisatoren Marokko en het triumviraat Mexico/Verenigde Staten/Canada online gezet. In het bidbook van Marokkostaat een opvallende reden waarom het land de organisatie van de wereldbeker voetbal 2026 zou toegewezen moeten krijgen: veiligheid. “Doordat er zo weinig wapens in de omloop zijn, heeft ons land een erg laag moordratio”, klinkt het.

Niet dat er in het verleden al noemenswaardige incidenten zijn geweest op een WK voetbal. Marokko prikt zo echter naar de Verenigde Staten, dat samen met buurlanden Canada en Mexico ook kandidaat is om het WK 2026 te organiseren. In de VS laaide onlangs de discussie over de wapenwet weer op door enkele schietpartijen op scholen. Ongeveer de helft van alle 650 miljoen wapens over de hele wereld zou in het bezit zijn van Amerikanen.

Volgens inlichtingendienst FBI is het moordratio in de VS 5,3 per 100.000 inwoners, bijna dubbel zo hoog als dat van Marokko (3 per 100.000 inwoners).