Man omgekomen na ongeval in Waaslandhaven

Beveren-Waas - In de Waaslandhaven is dinsdagmiddag een dodelijk ongeval gebeurd. Een man geraakte er in onduidelijke omstandigheden geklemd te zitten tussen een meertouw en het schip E.R. Londen.

De E.R. Londen is een containerschip van 277 meter lang dat onder Liberiaanse vlag vaart. Het schip was op het moment van het ongeval aan het aanmeren ter hoogte van kaai 1708 van DP World in het Deurganckdok in Kallo bij Beveren. De brandweer en ziekenwagen snelden ter plaatse maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Hij was op slag dood. Meer gegevens over de identiteit en de leeftijd van de man ontbreken voorlopig nog.