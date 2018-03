Bestelwagen met 2.000 liter drugsafval gevonden in Postel

Mol / Arendonk - Op een akker in Postel (Mol), nabij het Miel Ottenpad, heeft de politie maandag een gestolen bestelwagen met meer dan 2.000 liter drugsafval aangetroffen. Vorige week nog werd in Arendonk een gelijkaardige ontdekking gedaan.

Op een akker langs de Eerselseweg in Postel trof de politie maandagnamiddag een witte bestelwagen Mercedes zonder nummerplaat aan. Toen de agenten van de lokale politie hun neus tegen de deuren hielden, namen ze een chemische geur waar.

De federale gerechtelijke politie in Turnhout werd gealarmeerd. Toen de bestelwagen rond 16.15u werd opengemaakt, stootten de speurders op een arsenaal aan chemische stoffen die vermoedelijk afkomstig waren van een drugslaboratorium.

In de laadruimte staken drie grote blauwe vaten van 200 liter. Daarin bevonden zich enkel nog restanten van vloeistoffen. Daarnaast waren er ook nog meer dan honderd bidons van elk 20 liter die wel gevuld waren met chemische stoffen.

De federale gerechtelijke politie vorderde de Civiele Bescherming op om de producten weg te voeren. Nadien werd de bestelwagen, die in Nederland gestolen was, naar een depannagedienst in Arendonk gevoerd.

Het is al de tweede keer in vier maanden dat een bestelwagen met drugsafval wordt achtergelaten aan de Eerselseweg in Mol-Postel. Op 30 november werd al eens een verlaten busje aangetroffen. Toen de bestelwagen een dag later bij een depannagefirma in Arendonk werd opengebroken, trof de politie vaten met vloeistoffen aan.

In september werd al eens een zwarte vrachtwagen met drugsafval gedumpt in de Joelestraat in het centrum van Poppel. Vorige woensdag vond de politie nog 1.200 liter afvalstoffen in een bestelwagen zonder nummerplaat op het Pelgrimsplein in Arendonk. Of er een link is tussen de vaten die gevonden zijn in Arendonk en Postel, wordt nog onderzocht.