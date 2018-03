TAltijd gedroomd van een job als stewardess? Tara (26) uit Brussel mocht aan de slag tijdens vrijgezellenfeest

De 26-jarige Tara uit Brussel werd afgelopen weekend voor dag en dauw uit bed gelicht door haar vriendinnen om te vertrekken naar Barcelona, waar ze haar laatste ‘vrije’ weken zou vieren. De toekomstige bruid moest voor de gelegenheid een jasje van een stewardess aantrekken, maar dat was nog maar het begin. Tijdens de vlucht mocht ze ook even voor stewardess spelen, waardoor haar vriendinnen en de andere passagiers de leukste en meest enthousiaste veiligheidsinstructies ooit kregen.

Hoewel een vrijgezellenfeestje voor beide geslachten synoniem staat voor veel alcohol, halfnaakte strippers en gênante opdrachten, is het voor velen een dag, avond en nacht om nooit te vergeten. De vriendinnen van Tara (26) uit Brussel hadden dan ook het perfecte weekend voor de toekomstige bruid georganiseerd en ontvoerden haar al om zes uur ’s ochtends voor een vlucht naar Barcelona.

“Toen we haar koffer hadden gepakt, hadden we nog een verrassing in petto en trokken haar het jasje van een stewardess aan”, zegt Julie Marinover die het weekend voor de vrijgezel hielp organiseren. Eens de bonte bende was ingescheept, trok een andere vriendin haar stoute schoenen aan en vroeg een van de leden van de crew van RyanAir of Tara hen even mocht helpen. “Ze was toch al als een van hen gekleed”, aldus Julie.

Gejuich en applaus

De crew van het vliegtuig was “erg vriendelijk en moest lachen” met de feestvierders. Even later mocht Tara de bemanningsleden assisteren om de veiligheidsinstructies te geven aan de rest van de passagiers, en dat deed ze met enorm veel enthousiasme. “De andere passagiers juichten en applaudisseerden voor haar”, aldus Julie, die snel haar smartphone tevoorschijn toverde om het hilarische schouwspel voor het nageslacht te vereeuwigen.

RyanAir bevestigde dat een klant “assisteerde” met het geven van de veiligheidsinstructies tijdens de vlucht van Brussel naar Barcelona. “Het vliegtuig was echter nog niet opgestegen. De instructies werden ook gegeven door twee andere bemanningsleden en waren duidelijk zichtbaar voor de andere passagiers.”

De goedlachse vriendinnen spendeerden daarna nog een prachtig weekend in Barcelona - ondanks de regen - en hebben nu nog even tijd om te recupereren tot het toekomstige echtpaar elkaar het jawoord geeft in mei.