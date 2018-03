Brusselse politie excuseert zich voor tweet over vrije meningsuiting

Brussel - De Brusselse politie heeft zich dinsdagavond verontschuldigd voor een bericht dat ruim 9 uur eerder was verschenen op haar officiële Twitter-account. Die luidde dat het recht op vrije meningsuiting zwaarder doorweegt dan de wegcode. “De inhoud was foutief”, staat er in een nieuw bericht.

Bij de acties van taxichauffeurs op en rond de Brusselse ringheeft de federale wegpolitie 94 processen-verbaal (pv’s) opgesteld voor inbreuken op de wegcode of voor kwaadwillige belemmering van het verkeer, zo meldde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De pv’s zijn onder meer opgemaakt op basis van helikopterbeelden die de federale politie maakte.

CORRECTIE - Eén van onze medewerkers heeft met de beste bedoelingen verkeerd gereageerd op dit tweetbericht. De inhoud was foutief, waarvoor onze excuses. — PolBru (@zpz_polbru) 27 maart 2018

De Brusselse politie liet eerder op de dag nochtans een ander geluid horen. “Het recht op vrije meningsuiting weegt zwaarder door dan de wegcode. Onze ploegen zijn in de weer om ervoor te zorgen dat er overal een doorgang mogelijk blijft”, klonk het op Twitter in een reactie op een burger die vroeg of de taxichauffeurs een inbreuk pleegden op de wegcode.

Die tweet lokte verschillende reacties uit. Onder meer Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet verstaan dat hij het er niet mee eens was. Uiteindelijk verscheen rond 17.45 uur een correctie op de Twitter-account van de Brusselse politie: “Een van onze medewerkers heeft met de beste bedoelingen verkeerd gereageerd op dit tweetbericht. De inhoud was foutief, waarvoor onze excuses”.