België wijst één Russische diplomaat uit

België gaat de accreditering van één Russische diplomaat intrekken. Dat besliste het kernkabinet dinsdagavond.

Premier Michel en de vicepremiers van zijn regering hebben beslist om één Russische diplomaat uit te wijzen. België volgt daarmee andere Europese landen die aankondigden Russische diplomaten uit te wijzen naar aanleiding van de vergiftiging van Sergej Skripal in het Verenigd Koninkrijk.

“Tijdens de Europese Raad van 22 en 23 maart heeft de Europese Raad de aanslag van 4 maart 2018 in zeer krachtige bewoordingen veroordeeld. Groot-Brittannië achtte het zeer waarschijnlijk dat de Russische Federatie verantwoordelijk was. Tijdens de Europese Raad werd overeengekomen dat de Unie haar in Moskou geaccrediteerde ambassadeur voor overleg zou terugroepen. De lidstaten konden desgewenst bijkomende maatregelen nemen”, klinkt het in een persmededeling van premier Charles Michel.

Op 26 maart 2018 kondigden 14 lidstaten van de Europese Unie tijdens de vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers de uitzetting van diplomatiek personeel aan. België heeft de aanslag zeer snel veroordeeld en betuigde zijn solidariteit met Groot-Brittannië, waarbij het opriep tot coördinatie op Europees niveau wat de reactie betreft.

14 dagen tijd

“Na overleg met de lidstaten van de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie heeft België besloten een diplomatiek medewerker van de bij het Koninkrijk België geaccrediteerde Russische missie terug te sturen. Gezien de ernst van de gebeurtenissen in Salisbury en de grote waarschijnlijkheid dat Rusland bij deze aanval betrokken was, zijn wij van mening dat deze maatregel volledig gerechtvaardigd is. De Russische ambassadeur wordt binnen de 48 uur van deze beslissing in kennis gesteld. De betrokkene zal 14 dagen tijd krijgen om het grondgebied te verlaten. Als NAVO-hoofdzetel en overeenkomstig het akkoord van het Hoofdkwartier dat ons land met deze instelling heeft gesloten, zal België de beslissingen van de NAVO loyaal uitvoeren. In de lijn van de bezoeken van de Eerste minister en de Vice-eerste Minister naar Rusland, blijft België pleiten voor een open en franke dialoog met Rusland over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. België vraagt dat volledige klaarheid wordt geschapen in deze zaak en roept op om het Verdrag inzake chemische wapens na te leven.”

“Deze escalatie is niet onze keuze”

Rusland heeft intussen gereageerd op de Belgische beslissing. “We kunnen dit alleen maar betreuren. Rusland gaat hierop reageren”, zei Alexander Tokovinine ambassadeur van Rusland in Brussel, zonder meer details te geven.

“Deze escalatie is niet onze keuze”, zei de ambassadeur. Volgens Tokovinine zullen de Europese reacties voor tijdverlies zorgen voor de onvermijdelijke samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland. “We zijn genoodzaakt om samen te leven op het Europees continent”, aldus de man.

Vergiftiging

Aanleiding voor het uitwijzen van de diplomaten is dus de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergei Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33) met zenuwgas in het Britse Salisbury begin maart. Zij werden bewusteloos op een bank aangetroffen en vechten nog altijd voor hun leven in het ziekenhuis.

Skripal en zijn dochter

Rusland ontkent iedere betrokkenheid, maar sinds de top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders vorige week onderschrijven alle lidstaten de these van de Britse regering dat het Kremlin hoogstwaarschijnlijk achter de aanslag zat. Meteen na de top werd de ambassadeur van de Europese Unie in Moskou al teruggeroepen voor overleg in Brussel. De leiders spraken toen ook af om verdere actie te coördineren.

Het Kremlin liet maandag al verstaan dat Rusland zal reageren op de uitwijzingen van Russische diplomaten. “Het wederkerigheidsprincipe zal steeds van toepassing zijn”, zo verklaarde woordvoerder Dmitri Peskov maandagochtend al.

Wie is Sergei Skripal?

Sergei Skripal werkte in het verleden als kolonel voor de Russische militaire inlichtingendienst GRU, maar werd in december 2004 gearresteerd nadat bleek dat hij al sinds 1995 (in ruil voor meer dan 100.000 euro) Russische geheimen verkocht aan de Britse geheime dienst MI6.

Skripal werd daarvoor veroordeeld tot dertien jaar strafkamp, maar kwam in 2010 vrij nadat de Britten en Amerikanen tientallen gevangen spionnen ruilden met de Russen. Skripal kreeg een pensioen van MI6, en leidde een rustig leven in zijn villa van 400.000 euro in het Zuid-Engelse Salisbury.

Skripal onthulde door zijn activiteiten voor MI6 tientallen Russische agenten in het Westen, een daad die Poetin hem volgens bronnen bij Russische inlichtingendiensten “nooit vergeven heeft”.