Puigdemont zal zich nooit overgeven en zet strijd voort

De Catalaanse separatist Carles Puigdemont, die in Duitsland in de cel zit, “zal zich nooit overgeven” en “is vastbesloten om de strijd verder te zetten”. Dat heeft een van zijn advocaten, Gonzalo Boyé, dinsdag gezegd na een bezoek aan de politicus in de gevangenis van Neumünster.

“Hij (Puigdemont) heeft gezegd dat wij (de Catalaanse separatisten) ons nooit zullen overgeven en dat is zijn boodschap aan de Catalaanse bevolking”, zei Boyé.

Puigdemont heeft volgens de raadsman in zijn eerste verklaringen na zijn arrestatie in Duitsland ook “zijn volledige vertrouwen uitgedrukt” in het Duitse gerecht dat binnenkort moet beslissen over zijn eventuele uitlevering aan Spanje.

Volgens zijn raadslieden verkeert de politicus in uitstekende gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Hij heeft “goede moed”. “Hij is zeer sterk en zeer duidelijk in zijn vastberadenheid”, zei meester Boyé.

Puigdemont werd zondag op grond van een Europees aanhoudingsbevel opgepakt, nadat hij met een wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Hij was onderweg van Finland, waar hij onder andere een voordracht had gegeven, naar België waar Puigdemont in ballingschap leeft.

Het Spaanse parket heeft ondertussen een onderzoek geopend naar twee Catalaanse politieagenten die Puigdemont vergezelden op het ogenblik van zijn arrestatie.