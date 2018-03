Drie minderjarigen vrij door plaatsgebrek in gesloten instelling van Everberg

Brugge / Blankenberge - Twee minderjarige verdachten van zwaar geweld op een scoutsfuif in Blankenberge, vorig weekend, mogen voorlopig weer naar huis, omdat in de gesloten jeugdinstelling van Everberg momenteel geen plaats is. Eerder vandaag werd ook al een Antwerpse minderjarige vrijgelaten wegens plaatsgebrek.

De feiten van diefstal met geweld en afpersing speelden zich af in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een scoutsfuif in Blankenberge. Vooral D.K. (16) en B.V. (16) uit Oostende hadden een groot aandeel in het ernstige zinloos geweld. Net als A.D. (14), eveneens uit Oostende, zijn ze bovendien geen onbekenden voor het gerecht.

Tijdens de fuif werd een minderjarige man uit Zelzate zwaar toegetakeld. Door de schoppen en stampen verkeerde het minderjarige slachtoffer van Tsjetsjeense origine zelfs even in levensgevaar. Uiteindelijk werd enkel de gsm van het slachtoffer gestolen.

De drie minderjarige verdachten zijn ondertussen voor de jeugdrechter verschenen. Die besloot A.D. en B.V. naar de gesloten jeugdinstelling van Everberg te sturen, maar daar is voorlopig geen plaats.Daardoor mogen de Oostendenaars opvallend genoeg voorlopig weer naar huis, tot er wel plaats is in Everberg. D.K. werd naar De Zande in Ruiselede gestuurd.

Ten slotte werden ook drie meerderjarige verdachten uit Blankenberge voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De mannen hadden het groepje minderjarigen die avond toevallig ontmoet. De onderzoeksrechter heeft beslist om hen niet aan te houden. Een van hen kreeg bij zijn vrijlating wel voorwaarden opgelegd.

Ook een 17-jarige Antwerpse jongen is gisteren vrijgelaten wegens plaatsgebrek in Everberg. De Antwerpse jeugdrechter wilde hem daar laten opnemen, maar bij gebrek aan plaats moest men hem laten gaan.