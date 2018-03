Met deze opvallende nieuwe maatregel probeert Oostende meeuwen te bestrijden

Oostende - Oostende heeft een nieuw actieplan klaar om de meeuwenproblematiek aan te pakken. De opvallendste maatregel is de inzet van een drone die de nesten in kaarten moet brengen. Het plan is dinsdag voorgesteld.

Glanzende windmolentjes, telegeleide wagens, vogelverschrikkers, en onlangs nog geopperd: anticonceptiemiddelen. De kustgemeenten zijn de jongste jaren ontzettend creatief gebleken in hun strijd tegen de zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Die zorgen vooral tijdens het broedseizoen voor overlast: ze pikken de vuilniszakken open en de nesten brengen geluidshinder met zich mee.

Daarom zal Oostende dit jaar een drone inzetten. “Om de meeuwenhinder verder te beperken en de situatie voor de brandweer ook werkbaar te houden, werken we enkele nieuwe maatregelen uit”, aldus burgemeester Johan Vande Lanotte. “Alle meeuwennesten brengen we eind april in kaart met een drone. De brandweer zal vlotter de daken kunnen betreden om ook zonder toestemming van de eigenaars de meeuwennesten aan te pakken.”

Een van de maatregelen bleek vorig jaar ook heel effectief, namelijk de nep- of dummy-eieren. “We zullen dus voortaan geen eieren meer prikken of schudden, maar wel de echte eieren systematisch vervangen door dummy-eieren”, vult schepen van Gebouwen Martine Lesaffre aan. “Het inzetten van een drone om de meeuwennesten in kaart te brengen, laat ons meteen ook toe om de toestand van de daken van de stadsgebouwen in te schatten.”

Tot slot word ook de afvalophaling vervroegd, zodat er minder kans bestaat dat de meeuwen de zakken openpikken.