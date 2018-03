Engeland zit met een potentieel WK-probleem door… Nike

Begint Engeland straks met een achterstand aan het WK voetbal in Rusland? Daar lijkt het wel op, de Engelse nationale ploeg heeft een contract met Nike en mag daardoor maar één oefenmatch met de officiële WK-bal afwerken. De Adidas Telstar 18 mag alleen op training en tijdens de oefenwedstrijd op 7 juni tegen Costa Rica worden gebruikt volgens het contract.

Verschillende landen zoals Duitsland en Spanje speelden wel verschillende oefenmatchen met de WK-bal. Engeland neemt het dinsdagavond om 21u00 op tegen Italië, de bal die zal worden gebruikt is de Nike Ordem V, want Nike verbiedt de Engelse ploeg om met de WK-bal te spelen, dat staat zo in het contract tussen beide dat loopt tot 2030.

Ook op 2 juni wanneer Engeland oefent tegen Nigeria zal er niet met de Adidas Telstar worden gevoetbald. Op 7 juni tegen Costa Rica spelen de Engelse voetballers eenmalig met de officiële WK-bal. Op training gebruiken ze de bal wel, zo wil bondscoach Gareth Soutgate de achterstand beperken. Vooral voor keepers is het lastig om plots met een andere bal te spelen. Eerder bekritiseerde de Spaanse nationale doelman David De Gea de WK-bal al na de wedstrijd Spanje-Duitsland die eindigde op 1-1. Hij zei toen dat de bal moeilijk is om vast te houden door een laag beschermende plastic errond.