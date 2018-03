Transmigranten bekogelen havenarbeiders: “We moeten hier op den duur vrezen voor ons leven”

Brugge - Een Zeebrugse havenarbeider werd dinsdagochtend met zware stenen bekogeld door enkele transmigranten. Die gedragen zich de laatste tijd opvallend agressiever. “Als zo’n steen mij had geraakt, dan was het niet goed afgelopen”, zegt de man.

De 47-jarige havenarbeider uit Zeebrugge ging dinsdagmiddag klacht indienen tegen vier transmigranten. Zij bekogelden hem omstreeks 8 uur ’s ochtend smet zware stenen terwijl hij aan het werk was. De man raakte niet gewond, maar hij is wel danig onder de indruk. “We moeten hier op den duur voor ons leven vrezen”, zegt hij. “Dat zijn geen kiezelsteentjes waar die mannen mee gooien. Maar echt zware kasseien. Als je zoiets op je hoofd krijgt, loopt het niet goed af.”

Foto: BELGA

Voor de havenarbeider is de maat vol. Hij stapte dan ook naar de politie om klacht in te dienen. Ook een bewakingsagente volgde dat voorbeeld. “Zo is het niet meer te doen”, zegt hij. “Wij doen gewoon ons werk en worden met stenen bekogeld. Het kan niet de bedoeling zijn dat we ons hier onveilig gaan voelen.”

Ook de politie en het parket merkten de afgelopen weken dat de transmigranten steeds agressiever worden ten opzichte van bewakingsagenten en politiemensen.

De voorbije dagen waren er al verschillende incidenten met steengooiers. Daarbij raakte één persoon al gewond.