Met deze elf Rode Duivels treedt Martinez aan in oefeninterland tegen Saudi-Arabië

Met de oefeninterland tegen Saudi-Arabië wordt vanavond (20u45) in een ongeveer voor de helft gevuld Koning Boudewijnstadion de eerste van in totaal vier WK-voorbereidingswedstrijden afgetrapt. Bondscoach Roberto Martinez is op zijn hoede en kiest voor een behoudende opstelling.

In doel is Simon Mignolet de logische vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois, achterin zijn de plaatsen weggelegd voor Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Jan Vertonghen. Op het middenveld mag Axel Witsel zich opmaken voor een basisplaats, net als Kevin De Bruyne. Thomas Meunier (rechts) en Yannick Carrasco (links) zijn dan de wingbacks in een 3-4-3.