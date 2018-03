Keeper maakt verschrikkelijke owngoal… en probeert dan te doen alsof niets gebeurd is

De doelman van de Ethiopische eersteklasser Welwalo Adigrat University zal zich de wedstrijd tegen Fasil City nog lang heugen. Nadat hij een voorzet makkelijk had kunnen oprapen wilde hij snel uitgooien, maar dat ging faliekant mis. Hij gooide de bal pardoes in eigen doel. Daarna raapte hij de bal weer op en probeerde hij het spel te hervatten alsof er niets gebeurd was.