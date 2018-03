Jonge Rode Duivels mogen naar EK volgende maand

De Belgische voetbaljongens onder 17 jaar mogen naar het EK, dat van 4 tot 20 mei in Engeland plaatsvindt. Met een 1-2 zege in Kroatië verzekerden de jongens van bondscoach Thierry Siquet zich twee weken terug al van de tweede plaats in groep 2. Door de resultaten in de andere groepen zijn ze nu zeker dat ze bij de beste zeven nummers twee eindigen.

De acht groepswinnaars en de beste zeven tweedes plaatsten zich voor het EK. De loting wordt volgende week donderdag in Burton upon Trent uitgevoerd. Bij hun vorige deelname werden de Belgen in 2016 in Azerbeidzjan in de kwartfinales uitgeschakeld door Duitsland. Vorig jaar waren ze er in Kroatië niet bij.

(belga)