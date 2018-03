Onze Chef Voetbal is het niet eens met opstelling Rode Duivels: “Geen eerlijke kans voor Nainggolan”

Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle is het niet eens met de opstelling van de Rode Duivels voor de oefenmatch tegen Saudi-Arabië. Bondscoach Roberto Martinez koos ervoor om met zijn type-elftal aan de match te beginnen.“Als hij Radja Nainggolan een eerlijke kans zou geven, zou hij hem laten starten.”

Simon Mignolet in doel voor de geblesseerde Thibaut Courtois, verder staat het type-elftal bij de Rode Duivels er. “Of dat logisch is, is nog maar de vraag”, zegt onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle. “Het is een oefenmatch, daar moeten dingen geprobeerd worden. Ik vraag me af of het voor deze match nodig was om met de sterkste ploeg te spelen, vooral omdat er toch jongens zijn die nog dingen te bewijzen hebben.”

Hij doelt hiermee op Radja Nainggolan, die vanop de bank moet toekijken hoe Axel Witsel en Kevin De Bruyne de dienst uitmaken op het middenveld. “Om een eerlijke kans te krijgen, had hij moeten beginnen in de sterkste ploeg om te zien wat hij daarin kan presteren. Maar nu zal hij waarschijnlijk tijdens de rust samen met vier anderen moeten invallen. Terwijl een tweede helft van een oefenmatch er vaak al niet meer toe doet. Als het zou mislopen, heeft Nainggolan reden tot klagen.”