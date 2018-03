Facebookbaas Zuckerberg gaat zelf uitleg geven voor Amerikaanse parlement over datalek-schandaal

Naar het Britse parlement komt hij niet, maar Facebook-baas Mark Zuckerberg zal wél voor het Amerikaanse Congres tekst en uitleg komen geven over het Cambridge Analytica-schandaal. Dat meldt Amerikaanse zender CNN.

Amerikaanse politici hadden de oprichter van Facebook al herhaaldelijk opgeroepen om voor het Congres te verschijnen, maar daar ging Zuckerberg de voorbije weken niet op in. Ook een oproep van een commissie in het Britse parlement om uitleg te komen geven liet Zuckerberg aan zich voorbij gaan. Facebook vaardigt Chris Cox en Mike Schroepfer af voor de hoorzitting. Naar het Amerikaanse Congres zou Zuckerberg nu wél gaan. Het Cambridge Analytica-schandaal zou aan bod komen in 3 commissies. Naar welke van de drie commissies Zuckerberg zal gaan, is nog niet duidelijk.

Foto: AFP

Een paar dagen geleden liet Zuckerberg nog verstaan dat hij naar het Congres zou komen voor meer uitleg ‘als hij daarvoor de juiste persoon was’. De hoorzitting in het Congres zou plaatsvinden op 10 april, maar ook de datum van 12 april kwam al naar voor in de Amerikaanse media.

Grootste privacyschending

Vorige week raakte bekend dat het bedrijf Cambridge Analytica op slinkse, mogelijk zelfs illegale wijze aan de gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebookgebruikers is geraakt, zonder dat die daar hun toestemming voor gegeven hadden. Die gegevens werden door het bedrijf onder andere gebruikt voor de ontwikkeling van software waarmee het kiesgedrag kon voorspeld en beïnvloed worden en waarmee de verkiezingscampagne van VS-president Donald Trump zou bevoordeeld zijn. In 2016 werkte Cambridge Analytica voor de presidentscampagne van Donald Trump.

Het is de grootste privacyschending in het bestaan van Facebook. Het sociale medium zou ervan geweten hebben, maar ondernam amper actie. Facebook-topman Mark Zuckerberg kondigde intussen in een (late) reactie wel aan dat er maatregelen zouden worden genomen om gebruikersdata te beschermen, zijn bedrijf excuseerde zich ook voor het hele schandaal.

