2.000 cannabisplanten ontdekt in uitgebrande loods in Alken

Alken - In de uitgebrande loods in de Lindestraat in Alken is een omvangrijke wietplantage ontdekt. In het gebouw groeiden vermoedelijk zo’n 2.000 cannabisplanten. De restanten zijn gevonden tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het onderzoek is in handen van de lokale recherche van de politiezone van het Kanton Borgloon.

Van cannabisplantages is bekend dat ze een groot brandrisico inhouden, door het gevaar op kortsluiting in de bedenkelijke illegale installaties waarvoor stroom wordt afgetapt.

In de loods in Alken brak het vuur maandagmorgen rond 4 uur uit. Het was een zware uitslaande brand.

Asbest

Door de platen op het dak was er asbestgevaar. Na metingen maakte de gemeente Alken dinsdag bekend dat het risico zeer beperkt is gebleven. De regenval van dinsdag loste het probleem verder op.

“Op twee percelen zijn resten van witte asbest gevonden. Het gaat om de minst schadelijke soort. De eigenaars van de percelen zijn op de hoogte gebracht. De andere stalen uit de ruimere omgeving zijn negatief. Daar is geen asbest gevonden. Dankzij het snelle en correcte optreden van de brandweer is de verspreiding beperkt gebleven. Asbest is enkel schadelijk bij inademing van de vrijgekomen vezels, niet bij huidcontact of zelfs inslikken, bijvoorbeeld via het drinkwater, “ aldus het Alkense gemeentebestuur in een mededeling.