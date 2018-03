Stedelijk zwembad Aarschot geëvacueerd door geurhinder

Aarschot - Het stedelijk zwembad van Aarschot, aan de Demervallei, is dinsdag in de vroege avond ontruimd door een ernstige geurhinder. Dat bevestigt de Aarschotse brandweer. Zo’n 150 kinderen die op het moment van de feiten zwemles kregen, moesten het zwembad verlaten, al mochten ze zich eerst nog wel omkleden. Sporters in de andere lokalen moesten ook vertrekken.

Naast de brandweer kwam ook een mug-team en een ambulance ter plaatse, al raakte er niemand gewond. Enkele kinderen die in het sportcentrum aanwezig waren, klaagden wel van een lichte irritatie aan de luchtwegen. “We hebben het zekere voor het onzekere genomen”, aldus burgemeester André Peeters (CD&V). “Op zich zijn er geen schadelijke gassen vrijgekomen. Wel werden na de evacuatie alle ramen opengezet om het kwalijke geurtje weg te krijgen.” Woensdag vinden alle geplande activiteiten plaats, donderdag sluit het zwembad uitzonderlijk de deuren omdat de aannemer nog een dag werk heeft in het sportcentrum. “Die beslissing is in overleg met de schepen van Sport (Geert Schellens, nvdr.) genomen. Alle betrokkenen zullen hiervan morgen op de hoogte worden gebracht.” De geur werd veroorzaakt tijdens werken aan de vloeren, waarbij een bepaalde uitstrijkstof werd gebruikt. Volgens Peeters kwam hierdoor een geur vrij die wel eens vergeleken kan worden met ammoniak.