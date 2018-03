Vijf redenen waarom Charles Michel in Vlaanderen op handen wordt gedragen en Wallonië niet volgt

Charles Michel behoort voortaan tot de “club van 50”: politici die in Vlaanderen door meer dan de helft van de bevolking gesteund worden. En dat voor een Franstalige die maar als derde keuze - N-VA en CD&V pasten - in de Wetstraat 16 belandde. Zijn triomf in Vlaanderen bezorgt hem kopbrekens in Wallonië - waar hij veel minder in de markt ligt -, maar hoe heeft de eerste minister dit geflikt? Wij gingen op zoek naar de redenen van Michels succes in Vlaanderen.