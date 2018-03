Seks-postorderbedijf Pabo in Zeeuws-Vlaanderen failliet

Pabo, een in Zeeuws-Vlaanderen nabij de grens met België gelegen postorderbedrijf voor seksartikelen, is failliet. Dat heeft de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) dinsdag gemeld. Pabo is de Nederlandse tak van Beate Uhse.

Pabo is gevestigd in Walsoorden dat deel uitmaakt van het aan België grenzende Hulst. Er werken daar vele tientallen mensen die al zijn ingelicht over het faillissement. In een mail stond dat het personeel nog zijn salaris voor de maand zal ontvangen en dat een schuldeiser naar de rechter is gestapt. Daarop sprak de magistraat de faling uit.

Het bedrijf heeft volgens de PZC “totaal geen reserves meer”, maar hoopt nog wel op een doorstart met een “select team”. Een reeds aangestelde curator gaat woensdag op bezoek bij het bedrijf. Van het personeel wordt verwacht dat het voorlopig doorwerkt.

Het ging al langere tijd niet goed met het moederbedrijf van Pabo, het Duitse Beate Uhse. Eind vorig jaar vroeg de Duitse tak al faillissement aan. Onlangs bleek dat een miljoenenlening nodig was om ook het Nederlandse deel boven water te houden.

Pabo ontstond zowat 34 jaar geleden uit een in Hulst gevestigde sekslijn. In 1999 nam Beate Uhse het over.