Ze ontsnapte aan horror van Auschwitz, maar nieuwe golf van Jodenhaat werd haar wél fataal

Een gruwelijke moord met antisemitische drijfveer. Dat is de officiële piste die het Franse gerecht volgt nadat een joodse vrouw van 85 vrijdag dood werd aangetroffen in Parijs. In 1942 was ze op het nippertje ontsnapt aan de razzia van de nazi’s en de Franse politie, die 13.000 joden naar de vernietigingskampen stuurden. Uit het verhoor van de twee verdachten blijkt dat Jodenhaat een motief was. Frankrijk reageert geschokt na een extreem geval van het woekerende antisemitische geweld.