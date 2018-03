Fans geven signaal aan Martinez: Nainggolan luid toegezongen bij invalbeurt

Radja Nainggolan kreeg in de oefeninterland van de Rode Duivels tegen Saudi-Arabië een half uur om te bewijzen aan Roberto Martinez dat hij zijn plaatsje in de 23-koppige selectie voor Rusland verdient.

Toen de middenvelder van AS Roma in de 59e minuut Dries Mertens kwam vervangen, ging het publiek rechtstaan op alle banken. Het geloei op de tribunes klink luider dan bij de 1-0 van Lukaku. Nog voor Nainggolan een bal had geraakt werd hij minutenlang toegezongen door de Belgische fans. Een duidelijk signaal van het publiek aan de bondscoach: Radja moet mee naar het WK.