Nultolerantie voor wie afval achterlaat tijdens Ronde: honderden agenten moeten vervuilers betrappen

Tijdens de Ronde van Vlaanderen moeten agenten in burger mensen betrappen die bekertjes en andere rommel laten slingeren. Alleen al op de Koppenberg en de Oude Kwaremont werd vorig jaar na de koers 8.000 kilogram afval opgehaald. “Vervuilers riskeren nu een GAS-boete tot 300 euro.” Daarnaast worden ook “meer alcoholcontroles dan ooit” aangekondigd.

900 agenten, 380 stewards en 105 veiligheidsagenten. Die manschappen worden zondag ingezet om de Ronde vlot te laten verlopen en de 800.000 supporters in de gaten te houden. Rugzakken zijn dit jaar opnieuw toegelaten, nu het terreurniveau verlaagd is. Maar er wordt toch gevraagd die zo veel mogelijk thuis te laten. “Zien de agenten een verdacht iemand met een rugzak, dan wordt die zeker gecontroleerd”, zegt Marnic De Meulemeester (Open VLD), burgemeester van Oudenaarde.

Verder willen de gemeentebesturen vooral komaf maken met de gigantische afvalberg die er elk jaar blijft liggen na de koers. Alleen al op de Koppenberg en Oude Kwaremont werd vorig jaar zo’n 8.000 kilogram aan bekertjes, blikjes en andere rommel opgehaald.

“Daags nadien lijken de bermen en weides naast het parcours wel een stort”, zegt De Meulemeester. “Terwijl er nochtans vuilnisbakken genoeg staan. Wie betrapt wordt op het laten slingeren van afval, riskeert daarom een GAS-boete die kan oplopen tot 300 euro. Controleren wordt moeilijk, dat beseffen we, maar naast de gewone agenten zullen we ook burgerpatrouilles inzetten die zich tussen de supporters mengen. Populair zullen we ons daarmee niet maken, maar voor de mensen die langs het parcours wonen, is dat afval al jaren een doorn in het oog.”

Dronken achter stuur

Daarnaast ligt de focus dit jaar vooral op alcohol. “Tien procent van de automobilisten zit nog dronken achter het stuur tijdens de Ronde”, zegt Jan Briers, provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. “Terwijl dat op elk ander moment in het jaar drie à vier procent is. Dat cijfer moet dus dringend naar omlaag.”

Alle politieploegen worden uitgerust met ‘snuffelapparatuur’. “Zodat ze zeer snel wagens kunnen controleren, zonder dat iemand daarom direct hoeft te blazen. Zo kunnen we met eenzelfde aantal agenten veel meer bestuurders doen stoppen.” Volgens Briers zijn het vooral oudere wielersupporters die beschonken achter het stuur kruipen. “In de euforie van de koers kunnen ze het drinken blijkbaar moeilijk laten. De Ronde is natuurlijk één grote kermis, maar er zijn die dag bussen en treinen genoeg om veilig thuis te geraken. Maak daar dus gebruik van.”