REACTIES. De Bruyne: “Dit was veel beter dan onze vorige twee oefenwedstrijden”, Kompany: "Vandaag hadden we veel plezier"

Kevin De Bruyne kon tevreden terugblikken op de oefenmatch van de Rode Duivels tegen Saudi-Arabië (4-0). “Dit was veel beter dan de vorige twee oefenmatchen”, zei hij. Ook debutant Anthony Limbombe kwam met de glimlach langs de pers. “Nu is het hopen op meer”, grijnsde de speler van Club Brugge. Kompany moest de aanvoerdersband aan Eden Hazard laten, maar gaat met een goed gevoel naar huis. "Vandaag hadden we veel plezier."

Foto: Photo News

Samen met Romelu Lukaku (twee goals en een assist) was Kevin De Bruyne met een doelpunt en twee assists dé uitblinker bij de Belgen. “Ik doe wat ik moet doen”, bleef hij achteraf bescheiden voor de camera’s van Sporza. “Andere keren zal ik misschien wel eens een keertje minder zijn. Bij de Rode Duivels speel ik nu op een positie waarbij ik niet zoveel voor doel kom. De laatste tien à vijftien minuten ben ik wel wat hoger gaan spelen”, verwees KDB naar de periode waarin hij goed was voor een goal en een assist. “Maar mijn taak is de ploeg te laten draaien als verdedigende middenvelder. De mensen voorin zijn meer dan goed genoeg om het verschil te maken.”

De Bruyne zag ook dat de Rode Duivels veel beter draaiden dan in de oefenmatchen tegen Mexico (3-3) en Japan (1-0) van eind vorig jaar. Vooral in de tweede helft liepen de Belgen de Saudi’s onder de voet. “De tweede helft was beter dan de eerste”, vond ook Kevin De Bruyne. “De manier waarop we druk zetten was georganiseerder, beter. Ik vond dit een goede test om verder te groeien. Dat het maar een oefenmatch was? Het was dan misschien niet belangrijk, maar natuurlijk wil je matchen als deze winnen. Zo creëer je een mentaliteit waarin je wil blijven winnen. Dit was ook veel beter dan de vorige twee matchen die we speelden.”

Debutant Limbombe: “Hopen op meer”

“Dit is een zalig gevoel”, zei Anthony Limbombe na zijn debuut voor de Rode Duivels. “We hebben vanavond een mooie prestatie neergezet, met een mooie uitslag ook. Ik onthoud vooral dat we een goed team met veel scorend vermogen hebben.

Foto: Photo News

“Ik heb mijn best gedaan op training en ook vandaag op het veld. Nu is het aan Martinez om te beslissen. Ik ben hem dankbaar dat ik heb mogen debuteren, nu is het hopen op meer.”

Kompany: "Veel plezier gehad"

Kompany reageerde nog bij onze man ter plaatse. "We hebben een solide prestatie neergezet. De ploeg en de supporters gaan, denk ik, met een goed gevoel naar huis. Het is niet essentieel om tegen Spanje of Argentinië te spelen en je leeg te lopen in oefenmatchen. We moeten niet te veel in onze kaarten laten kijken, het zijn maar oefenmatchen.We hebben nu nog enkele matchen de tijd om de details te verfijnen, vandaag hadden we veel plezier en daarom was het soms wat slordiger."