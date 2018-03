Broer van Rode Duivel Batshuayi rijdt met 193 per uur over E17 (en krijgt rijverbod)

Spits bij Zulte Waregem Aaron Leya Iseka(19) is gisteren veroordeeld voor te snel rijden. Hij werd op 30 juni 2017 geflitst aan een snelheid van 193 kilometer per uur. De broer van Rode Duivel Michy Batshuayi reed rond 14 uur in Waregem met zijn BMW M4 over de E17 richting Antwerpen toen hij geflitst werd. Hij moet een boete van 400 euro betalen en krijgt een rijverbod van acht dagen. Omdat hij nog een jonge bestuurder is, moet hij ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen.