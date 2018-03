Nederlandse krant verspreidt pamflet tegen posters met kussende mannen maar dat zou wel eens ongemakkelijk kunnen aflopen

Heel wat Nederlanders keken raar op toen ze de bijlage van het Reformatorisch Dagblad te zien kregen. Bij de christelijke avondkrant zat namelijk een flyer die mensen opriep een petitie te tekenen tegen de posters van Suitsupply waarop kussende mannen te zien zijn. Die werden op heel wat plaatsen al uit het straatbeeld verwijderd, maar dat is niet genoeg voor de uitgever van de flyer.

Het Nederlandse Reformatorisch Dagblad verspreidde gisteravond een 40.000 flyers van de actiegroep ‘Gezin in Gevaar’. Die voert nog steeds actie tegen de posters van Suitsupply waar eerder al veel om te doen was. Volgens ‘Gezin in Gevaar’ is het niet genoeg dat de posters van kussende mannen weggehaald werden uit het straatbeeld, ook uit de winkels moeten ze verdwijnen.

“Kledingfabrikant Suitsupply maakt reclame met zeer seksuele taferelen”, schrijft de vereniging in de flyer. “Eerst sadistische onderwerping van vrouwen, nu zoenende mannen in erotische pose. Deze zedeloze taferelen zijn overal op straat te zien, ook door kleine kinderen.”

Wanneer de NOS het Reformatorisch Dagblad om een reactie vroeg, klonk het daar dat de flyer een advertentiebijlage was waar ‘Gezin in Gevaar’ voor betaalde en dat de krant geen verantwoordelijkheid heeft over de inhoud van de flyer.

Die uitspraak zou het dagblad nu wel eens in een ongemakkelijke positie kunnen brengen, want al snel werd er een crowdfundingsactie opgezet om geld in te zamelen voor advertentie in het Reformatorisch Dagblad van, jawel, twee kussende mannen. Het dagblad heeft in het verleden dan wel al aangegeven niet te willen discrimineren, maar kwam wel al eerder in opspraak om vermeende homofobie. Binnen het uur werd het doel van 1.250 euro voor een advertentie van een kwart pagina al gehaald.