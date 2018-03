CLUBNIEUWS. Club Brugge (bijna) op volle sterkte voor PO1, Anderlecht heeft eerste versterking uit Oostende al beet

Club Brugge kreeg goed nieuws uit de ziekenboeg. Anderlecht heeft zijn eerste versterking uit Oostende al beet en Waasland-Beveren stapt naar het BAS. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE

Gisteren startte Club Brugge de laatste trainingsweek richting Play-off 1. Dat de finale voorbereiding nu écht begint, was duidelijk. Vormer (enkel, foto) en Mitrovic (hamstring), die twee weken geen groepstraining meededen en beiden oefeninterlands lieten schieten met Nederland en Kroatië, trainden voor de eerste keer met de groep. Zowel de kapitein als de centrale verdediger zijn dus opnieuw fit. Over de fitheid van Vormer bestond al even geen twijfel meer, maar dat nu ook Mitrovic opnieuw meetraint, is een opsteker voor coach Leko.

Diaby trainde opnieuw mee na zijn oefeninterland met Mali. Cools en Nakamba, die eergisteren in actie kwamen met hun nationale teams, sluiten vandaag en morgen aan. Limbombe geniet vandaag nog van recuperatie na zijn interland gisteravond en sluit morgen aan.

ANDERLECHT

Nu Appiah out is, zoekt Anderlecht een rechtsback. Andy Najar trainde voor het eerst in maanden met de groep, maar dat betekent niet dat hij zondag speelt tegen Gent. RSCA neemt na zijn hamstringoperatie geen risico’s en verwacht hem ten vroegste terug halfweg Play-off 1. Vanhaezebrouck zoekt dus nog een alternatief.

Ondertussen zijn de eerste beleidsdaden van Marc Coucke bij Anderlecht bekend. Van zodra hij deze week officieel voorzitter is, stelt hij Luc Devroe aan als sportief directeur en Chris Goossens als clubdokter.

Goossens vertrok bij Oostende, is nu even op vakantie en begint volgende week bij RSCA. De dokter en Coucke zijn erg close, maar Goossens werkte ook als arts voor Beerschot, begeleidde tennisster Yanina Wickmayer, bokser Sugar Jackson en hielp politicus Bart De Wever afvallen. Zijn komst betekent niet dat Coucke de medische staf hervormt. Een vertrek is nooit uitgesloten, maar Goossens moet samenwerken met RSCA-specialisten zoals Kristof Sas en Jochen De Coene.

WAASLAND-BEVEREN

Waasland-Beveren verzet zich bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) tegen een boete van 25.000 euro. Die kreeg het na supportersincidenten tijdens de derby tegen Lokeren op 16 december. Ref Van Driessche legde toen de match tien minuten stil nadat de bezoekende fans bekers en aanstekers gooiden richting ex-speler Julian Michel. “We begrijpen dat er een sanctie moet volgen wanneer een wedstrijd wordt stilgelegd”, reageert voorzitter Dirk Huyck. “Maar de strafmaat is niet proportioneel.” Op 16 april buigt het BAS zich over de zaak.