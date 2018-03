Verdachte pakketten opgestuurd naar hoofdkwartier FBI en andere belangrijke gebouwen, man opgepakt

In de Verenigde Staten is dinsdag een 43-jarige man opgepakt in verband met een reeks verdachte pakketten die werden verstuurd naar verschillende sites van defensie en de inlichtingendiensten in en rond de hoofdstad Washington D.C. Dat meldt de FBI.

De verdachte, Thanh Cong Phan, werd dinsdag opgepakt bij zich thuis in de stad Everett, in de Amerikaanse staat Washington. Donderdag moet hij voor de rechter verschijnen.

Maandag werden verdachte pakketten met de post verstuurd naar meerdere overheidsinstellingen. Die werden aangetroffen bij Fort Lesley J. McNair, de luchtmachtbasis Anacostia-Bolling (in het zuiden van Washington D.C.), het postsorteercentrum van het Witte Huis (in een buitenwijk van Washington), een marinebasis in Dahlgren (ten zuiden van Washington), Fort Belvoir (net buiten Washington), het hoofdkwartier van de FBI in Washington en het hoofdkwartier van de CIA in Langley.

De federale politiedienst FBI leidt het onderzoek en sluit niet uit dat er nog meerdere pakketten zijn verstuurd die nog niet werden geleverd.