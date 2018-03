Ex-topman FAVV geeft nu tips aan slachthuizen

Pierre Naassens (68), ex-topman van het FAVV, werkt al twee jaar als consultant en lobbyist in de voedings- en farmasector. Een uitzondering blijkt hij niet te zijn, want ook verschillende voormalige inspecteurs van het agentschap verlenen intussen hun diensten aan de privésector.

Pierre Naassens stond in het verleden aan het hoofd van de provinciale controle-eenheden in West-Vlaanderen en Antwerpen. Hij was ook even directeur-generaal Controlebeleid ad interim. Na zijn pensioen richtte Naassens meteen een vennootschap op voor de consultancy­opdrachten. Hij werkte onder meer voor het omstreden Izegemse slachthuis Verbist. “Al was dat maar één kleine consultancy­opdracht die slechts een paar uur geduurd heeft”, zegt Naassens.

Strikt juridisch valt er niets op aan te merken, maar het roept wel vragen op over de sterke verwevenheid tussen de sector en het controleorgaan. Zeker nadat de onafhankelijkheid van het FAVV al in vraag werd gesteld na het schandaal bij vleesbedrijf Veviba in Bastenaken.

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) geeft aan dat hij de rechtsregels ter zake “aan het analyseren is”. Vanuit de oppositie eist Groen-fractieleider Kristof Calvo “strengere deonto­logische regels”.

Dat de bedrijven de FAVV­medewerkers graag zien komen, hoeft niet te verbazen. Ze kennen het systeem vanbinnen en van­buiten en hebben het vaak mee vormgegeven. Omgekeerd zijn de consultancyopdrachten vaak een mooie bijverdienste.

Zijn de boswachters zo de stropers geworden? “Absoluut niet”, zegt Naassens. “Ik begrijp wel dat mensen daar kritische vragen bij stellen, maar ik wil een hefboom tot verbetering zijn. Ik probeer de bedrijven te leren hoe ze binnen het wettelijke kader kunnen opereren.”

Et alors?

Ook het FAVV ziet er geen graten in. “Wanneer ze het bedrijf verlaten, staat het hen vrij om te doen wat ze willen”, zegt woordvoerder Philippe Houdart. “Als ze correct handelen, is er geen probleem.” Dat jongere controleurs in de bedrijven nu soms hun ex-bazen tegenover zich krijgen, ziet Houdart ook niet als onoverkomelijk. “Het vergemakkelijkt de contacten.”