Engelse kranten zijn onder de indruk van Rode Duivels maar nuanceren meteen ook vlotte zege: “Onheilspellend”

De Rode Duivels hebben dinsdagavond in Brussel hun eerste oefeninterland in dit WK-jaar met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Engeland is een van de tegenstanders van de Belgen op het WK en dus volgden de Britse kranten naast Engeland-Italië ook de prestatie van onze Duivels met de nodige aandacht. En op hun nieuwssites waren ze danig onder de indruk, al zetten ze de makkelijke zege meteen ook in het juiste perspectief.

THE GUARDIAN: “Engeland zal een slim tactisch plan nodig hebben”

“Het is moeilijk om te zeggen wat Gareth Southgate het meest zal verontrusten als hij gaat zitten om te zien hoe België hun ongeslagen reeks uitbreidde naar 16 wedstrijden. Het enige dat met enige zekerheid kan worden gezegd, is dat Engeland een slim tactisch plan nodig heeft om de visie van Kevin De Bruyne, de heerlijke acties van Eden Hazard en de meedogenloosheid van Romelu Lukaku op 28 juni te bestrijden. Het was een onheilspellende demonstratie van de aanvallende genialiteit van België.”

“Het enige positieve voor Southgate zou kunnen zijn dat ze een paar zwakkere momenten kenden in verdediging. Toegegeven, het was geen foutloze prestatie. België had het geluk dat Mignolet geen penalty tegen kreeg nadat hij Al-Muwallad onderuit leek te halen. Maar hun defensieve zorgen werden vergeten toen Michy Batshuayi als vervanger van Hazard een indrukwekkende derde treffer scoorde en De Bruyne krachtig afwerkte na goed werk van Lukaku.”

DAILY MAIL: “De doelpunten volgen en het vertrouwen is groot, maar...”

“Romelu Lukaku scoorde twee keer voor België, dat zich met een empathische zege klaarstoomde voor de clash met Engeland op het WK met een makkelijke zege tegen Saudi-Arabië en zo hun ongeslagen reeks verlengde. Ze verloren geen enkele keer in hun laatste 16 wedstrijden, hun laatste nederlaag gaat al terug tot het debuut van Roberto Martinez tegen Spanje 18 maanden geleden.”

“Lukaku was al topschutter van zijn land maar heeft nu een indrukwekkend record van 33 goals in 66 interlands. Zeven daarvan scoorde hij dit seizoen: hij bloeit duidelijk helemaal open in een team dat Roberto Martinez bouwde om met flair aan te vallen. De doelpunten volgen en het vertrouwen is groot, hoewel Gareth Southgate zal opmerken dat de Belgen tijdens deze opvallende reeks nooit getest werden door toplanden. Tegen dit Saudi-Arabië had de score gemakkelijk nog groter kunnen zijn.”

THE MIRROR: “Eén van de favorieten op het WK”

“België won 9 van hun 10 kwalificatiewedstrijden in een ongeslagen WK-campagne, met Lukaku die nu al 11 keer scoorde in 10 wedstrijden. Bijgevolg is het team van Roberto Martinez één van de favorieten om het WK - ondanks het feit dat ze dit nog nooit eerder in hun geschiedenis hebben gedaan.”

THE SUN: “Vorm van Lukaku is zorgwekkend, België is echter geen eenmansploeg”

“Lukaku heeft nu 10 doelpunten gescoord in zijn laatste 6 interland, zijn vorm moet Gareth Southgate zorgen baren voor hun treffen op 28 juni. België is echter geen eenmansploeg, zoals blijkt uit de goede tweede helft met doelpunten van Michy Batshuayi en Kevin De Bruyne. Het sterrenteam van Roberto Martinez pronkt met een ongeslagen reeks van 16 wedstrijden. Het moet echter gezegd dat van de teams waartegen ze sinds hun nederlaag tegen Spanje speelden alleen Mexico en Nederland in de top 40 van de FIFA-ranglijst staan. ​En dat ze tegen die twee landen ook gelijkspeelden.”

“Met dat in gedachten is het vreemd dat Martinez Saudi-Arabië als tegenstander had gekozen. Het land kwalificeerde zich wel voor het WK in Rusland maar op basis van hun prestatie zou het wel eens één van de slechtste teams kunnen worden. Dat was ongetwijfeld ook de reden waarom het Koning Boudewijnstadion gisteravond half leeg was.”

“Maar Martinez speelde ten minste met zijn sterkste opstelling, behoudens de geblesseerde eerste-keus keeper Thibaut Courtois. In schril contrast met Southgate lijkt hij al zijn basiself te kennen die hij zal gebruiken voor de Belgische WK-opener tegen Panama.”