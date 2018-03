Man weet erg handig gebruik te maken van garagepoort om te ontsnappen aan politie

De politie van Porter County Sherrif’s Office in de Amerikaanse staat Indiana heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van een opmerkelijke ontsnapping. Een camera kon filmen hoe de 25-jarige Michael Maldonado afgelopen maandag aan twee agenten ontsnapte door handig gebruik te maken van een garagepoort. Lang heeft zijn vluchtpoging echter niet geduurd: een dag later werd hij alweer opgepakt.

De man was nog op de vlucht toen de beelden openbaar werden gemaakt. Maldonado werd maandag aanvankelijk gearresteerd nadat de agenten onder meer een crackpijp en een injectienaald in zijn wagen aantroffen. Ook toen probeerde de Amerikaan zich al hevig te verzetten. De politie moest zelfs een stroomstootwapen bovenhalen om hem te overmeesteren, waarna ze de man naar het politiekantoor brachten.

Michael Maldonado. Foto: Porter County Sheriff’s Office

“In bestuurderszetel gesprongen”

Eenmaal aangekomen in de garage van het gebouw, liep het helemaal fout. Toen beide agenten even hun wagen verlieten om hun wapens goed te beveiligen, zag de man zijn laatste kans om alsnog weg te lopen. “Vermoedelijk sprong Maldonado op dat moment in de bestuurderszetel”, klinkt het bij de politie. “En terwijl de garagepoort nog aan het sluiten was, opende hij de autodeur en vluchtte door onder de poort te lopen.”

De agenten zelf hadden minder geluk. Zij moesten wachten tot de poort weer openging vooraleer ze de achtervolging konden inzetten. Bovendien konden ze op die manier maar moeilijk inschatten in welke richting Maldonado was gevlucht.

Vluchtauto

Toch kwam er al vrij snel vooruitgang in het onderzoek. Diezelfde dag kreeg de politie de melding van een carjacking die vermoedelijk gelinkt was aan de ontsnapping. Enkele uren later konden ze het voertuig al terugvinden, weliswaar zonder Maldonado.

Daar kwam dinsdagavond verandering in. Via een bericht op Facebook liet het korps weten dat de man opnieuw werd gevat. “Burns Harbor Police heeft Michael Maldonado met succes gearresteerd. Hij is in hechtenis genomen”, luidt het. “Talloze instanties zijn actief op zoek geweest naar de man nadat hij maandagochtend is ontsnapt. Bedankt aan iedereen voor de hulp en de tips die ons hebben geholpen om hem te lokaliseren.”

Maldonado wordt onder meer beschuldigd voor het onwettig bezit van een injectienaald en verzet tegen de politie.