Colonne van Braziliaanse oud-president Lula beschoten

In het zuiden van Brazilië is de colonne auto’s van Inacio Lula da Silva dinsdag beschoten. Dat meldde de voormalige president zelf op de microblogwebsite Twitter. Niemand raakte gewond.

De colonne werd “door minstens drie schoten” geraakt op weg van Quedas do Iguacu naar Laranjeiras do Sul, steden in de zuidelijke staat Paraná. Ze reed daar zonder politie-escorte. “Wat ik nu zie, is de opkomst van het nazisme”, aldus Lula. “Als je mij wilt verslaan, is het simpel: daag mij uit voor de stembus en win.”

De oud-president, aan de macht van 2003 tot 2011, kijkt aan tegen een celstraf van 12 jaar en 1 maand voor corruptie. Het Hooggerechtshof buigt zich volgende week over een beroep tegen de straf. Indien dat de uitspraak bevestigt, mag de erg populaire Lula zich in oktober niet kandidaat stellen bij de presidentsverkiezingen.