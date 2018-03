Abiy Ahmed wordt nieuwe premier van Ethiopië

In Ethiopië heeft de regerende EPRDF (Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front) - een alliantie van vier verschillende partijn - Abiy Ahmed verkozen als nieuwe voorzitter. Traditioneel wordt de nieuwe voorzitter ook de premier van het land. Zijn benoeming moet wel nog door het parlement - dat volledig in handen is van het EPRDF - bevestigd worden.

Abiy wordt de opvolger van premier Hailemariam Desalegne, die zijn ambt en het voorzitterschap van het EPRDF op 15 februari opgaf in de nasleep van de massaprotesten in Ethiopië tegen de regering in 2016. Ahmed maakt deel uit van de Oromo, goed voor 34 pct van de 100 miljoen Ethiopiërs en zo de grootste etnische groep van het land. Hij zal de eerste Oromo-premier zijn sinds het EPRDF aan de macht kwam in 1991.

Al sinds 2015 probeert de regering gewelddadig volksprotest, binnen de Oromo en een andere grote etnie, de Amharen, onder de knoet te krijgen. Het ontslag van Hailemariam kwam er als een poging om de weg te plaveien voor hervormingen, nadat de regio rond hoofdstad Addis Abeba de voorbije maanden verschillende keren plat lag door stakingen en betogingen waar succesvol de vrijlating van oppositieleden geëist werd.

Het protest ging oorspronkelijk over landrechten, maar werd uitgebreid naar mensenrechten en politieke rechten. Volgensen mensenrechtenorganisaties vielen al honderden doden bij de repressie van het protest.

Het wordt Abiy’s taak om de door de regering beloofde democratische hervormingen uit te voeren. Daarnaast zal hij ook de interne geschillen die recent binnen de regering de kop opstaken, moeten verzoenen. Media die dicht bij het regime staan melden dat Abiye 60 pct van de 180 leden van de partijraad achter zich kreeg.