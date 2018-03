Onze analist Youri Mulder maakt de WK-selectie van de Rode Duivels: “Natuurlijk moet Nainggolan mee”

Youri Mulder (foto), laatst in ‘France Football’ één van de meest invloedrijke analisten in Europa genoemd, keek voor onze krant met Martinez-ogen naar de wedstrijd. Want de bondscoach had vooraf gezegd: “Deze wedstrijd zal 100 procent invloed hebben op mijn WK-selectie.” Mulder keek scherp toe, analyseerde de match en selecteerde dan zelf.