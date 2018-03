Vijftig buurtbewoners geëvacueerd na gaslek vlakbij station Diksmuide

Diksmuide - Door een gaslek bij het station van Diksmuide rijden er voorlopig geen treinen tussen De Panne en Diksmuide. De NMBS zet op het traject vervangbussen in. Ongeveer vijftig buurtbewoners moeten geëvacueerd worden, bevestigt de brandweerzone Westhoek. Het gemeentelijk rampenplan werd ook afgekondigd.

Het lek in de middendrukleiding ontstond omstreeks 8.30 uur tijdens graafwerken in de Bortierlaan. Uit voorzorg werd het treinverkeer stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal aanslepen. Infrax heeft het gaslek inmiddels wel gedicht.

Vijftig buurtbewoners moeten tijdelijk geëvacueerd worden. Ze worden opgevangen in de Boterhalle in Diksmuide. De brandweer vraagt ook om de omgeving van het station te vermijden, zodat de hulpdiensten de nodige ruimte hebben om hun werk te doen.