Gezin van vijf afgevoerd nadat zoon flauwvalt door CO-vergiftiging

Antwerpen -

Een gezin van vijf is dinsdagnacht afgevoerd naar het ziekenhuis nadat er zich in hun woning, op de VIIde-Olympiadelaan op het Kiel, een te hoge concentratie aan CO had gevormd. Een kapotte boiler in de badkamer ligt allicht aan de oorzaak. De oudste zoon verloor even het bewustzijn.