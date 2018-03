Nog steeds in kunstmatige coma: Renato raakte zwaargewond bij aanslag in Carcassonne, zijn Belgische familie is in shock

Bij de terreurdaad in Frankrijk afgelopen vrijdag raakte ook een jongeman met Belgische familie zwaargewond: de 27-jarige Renato Silva, de chauffeur van de wagen die terrorist Radouane Lakdim stal aan het begin van zijn raid, kreeg een kogel in het hoofd en ligt nog steeds in een kunstmatige coma in het ziekenhuis van Perpignan.

Bij het begin van zijn terreurdaad afgelopen vrijdag stal Radouane Lakdim een wagen in het Zuid-Franse Carcassonne. Hij beschoot daarbij de twee inzittenden: de passagier kwam om het leven, de chauffeur kreeg een kogel in het hoofd. Maar ondanks zijn ernstige verwondingen kon de man zijn moeder nog bellen en een filmpje maken van de plaats van het misdrijf. Op die manier kon de politie hem vinden en alarm slaan.

Die chauffeur: Renato Silva, een 27-jarige Portugees met familiebanden met België. Silva ligt nog steeds in een kunstmatige coma in het ziekenhuis van Perpignan, terwijl zijn familie uit Aarlen de shock te boven probeert te komen. Zijn nicht legt uit: “Ik ben vreselijk geschrokken. Renato kwam tijdens vakanties vaak naar België. We zijn heel close. Het is vreselijk wat er met hem gebeurt. Zijn moeder houdt ons op de hoogte van zijn gezondheidstoestand.”

Een ander familielid getuigt: “Renato kwam geregeld naar België om zijn grootmoeder in Martelange (tegen de grens met Luxemburg, nvdr.) te bezoeken. De hele familie is in shock. Renato woont al twintig jaar met zijn ouders in de buurt van Carcassonne. Hij ging naar Portugal om er te studeren, daarna keerde hij terug naar Frankrijk. Wat de aanval betreft weten we niet veel. We weten gewoon dat hij met één van zijn collega’s enkele boodschappen aan het doen was. Hij zou vrijdag namelijk zijn stage afwerken, en plande een feestje.”

Silva ligt nog steeds in coma. “De artsen wachten tot zijn situatie zich stabiliseert alvorens te opereren. De kogel zit nog steeds in zijn hoofd, maar de dokters kunnen voorlopig niet ingrijpen omdat het te riskant zou zijn. We bidden veel, en we steken kaarsen aan terwijl we aan hem denken. We proberen positief te zijn, maar dat is niet gemakkelijk. Als zijn toestand het gevolg zou zijn van een auto-ongeluk, hadden we ermee kunnen leven. Maar dat hij het slachtoffer van een aanslag werd, dat valt ons buitengewoon zwaar...”